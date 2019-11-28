Прижизненное издание «Евгения Онегина» продали на лондонском аукционе

Художник Н. Ульянов. «Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу»

Прижизненное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина было продано на аукционе Christie's в Лондоне, который был посвящен русской литературе. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Отмечается, что предполагаемая цена лота была $128,7-193,1 тыс. В итоге лот ушел с молотка за $152,9 тыс.

В состав комплекта вошли восемь частей «Евгения Онегина» — главы I, III-VIII из первого приниженного издания и глава II из второго прижизненного издания, которые были выпущены типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга в 1825-1832 годах.

Однако топ-лотом стало первое издание «Колчана» писателя Николая Гумилева. Оно было выпущено в 1916 году петроградским издательством «Гиперборей». На книге есть рукописная благодарность Гумилева поэту и Критику Владиславу Ходасевичу. Лот изначально оценивался в $6,4-10,3 тыс., но был куплен за $305,7 тыс.

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