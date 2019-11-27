Шнуров призвал снять фильм о сварщике Илоне Маске
Музыкант Сергей Шнуров в беседе с министром образования России Ольгой Васильевой обсудил популяризацию рабочих специальностей в России, передает News.ru.
По словам Шнурова, в США есть примеры людей, кто много работал и достиг цели и о которых можно снять кино: Стив Джобс, Илон Маск и рэпер Jay-Z. Он посетовал, что в России образ сварщика ассоциируется с алкоголизмом. «Где его успех? Покажите мне! Вот давайте снимем фильм не про хоккеиста, а про сварщика. Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно», — сказал он.
Тем не менее, по мнению Шнурова, такой фильм не окупится в прокате.
Илон Маск — американский предприниматель и миллиардер. Недавно он представил новый электропикап своей компании Tesla.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шнуров назвал российское общество дико агрессивным
— Роза Сябитова травмировалась на съемках «Форта Боярд»