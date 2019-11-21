Мединский рассказал о переносе иностранных фильмов в новогодние праздники

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Глава российского министерства культуры Владимир Мединский ответил на вопрос о возможном переносе премьер иностранных кинокартин на новогодние праздники.

По словам Мединского, если иностранные картины будут мешать российским, такое решение может быть принято в интересах зрителей, хотя раньше таких прецедентов не было. «Я не в курсе», — цитирует ТАСС ответ Мединского на вопрос о том, планируются ли такие подвижки в ближайшие новогодние праздники. Главное, по мнению Мединского, «чтобы зритель имел возможность посмотреть и тот фильм, и другой». «Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается», — уточнил он, добавив, что ждет премьеры российского фильма «Союз спасения».

Ранее Минкульт выдвинул просьбу сократить количество сеансов с иностранными картинами в День народного единства 4 ноября.

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