Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение культурных людей Мединского

Народный артист РСФСР Михаил Боярский разговоре с «Газетой.Ru» признался, что не знает о существовании сайта «Культура.РФ».

«Такой сайт я не знаю», — сказал Боярский.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что наличие данного портала в закладках браузера можно считать маркером для определения культурного уровня россиян.

«У кого до сих пор в закладках нет сайта «Культура.рф» — тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России», — заявил Мединский.

Советский и российский актер Василий Лановой заявил «Газете.Ru», что также не знаком с сайтом.

«Не знаю о таком сайте и мало таким интересуюсь», — отметил Лановой.

Актер Иван Янковский также заявил «Газете.Ru», что ничего не знает об этом портале.

«Мне кажется, что культура складывается не только из знания того, что происходит на этом сайте. <...> Я просто черпаю знания из других источников — музеев, книг, фильмов, театров и истории, — отметил актер. — Честно, я не знаю, что это за портал», — завил Янковский.

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