Акулы не приплыли на подводный концерт Kiss
Рок-группа Kiss спела и сыграла для акул на борту корабля у берегов австралийского Порт-Линкольна, передает NME.
Сами музыканты оставались на судне, а музыка транслировалась под воду, поскольку, предположительно, должна была привлечь акул. Однако слушателями остались только люди — акулы не приплыли.
Кроме музыки, Kiss организовали концертный свет и работу дым-машин.
Американская группа Kiss существует с 1973 года. Играет и выступает в жанре шок-рок.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Группа Kiss устроит подводный концерт для акул
— Основателя Kiss обвинили в сексуальных домогательствах