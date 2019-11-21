Акулы не приплыли на подводный концерт Kiss

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Рок-группа Kiss спела и сыграла для акул на борту корабля у берегов австралийского Порт-Линкольна, передает NME.

Сами музыканты оставались на судне, а музыка транслировалась под воду, поскольку, предположительно, должна была привлечь акул. Однако слушателями остались только люди — акулы не приплыли.

Кроме музыки, Kiss организовали концертный свет и работу дым-машин.

Американская группа Kiss существует с 1973 года. Играет и выступает в жанре шок-рок.

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