«Молодая» Алла Пугачева выступила в Кремле

Певица Алла Пугачева выступила на 50-летнем юбилее группы «Цветы» Стаса Намина в Кремле, передает портал «Дни.ру».

Певица вместе с «Цветами» исполнила финальный номер концерта, спев песню «Мы желаем счастья вам» и другие хиты.

После концерта один из журналистов спросил Пугачеву, вспоминала ли она молодость. «А что ее вспоминать? Я и так молодая!» — парировала Пугачева.

Алла Пугачева в 2019 году отметила 70-летие. Ранее она заявляла, что в следующий раз выйдет на сцену в сольном концерте в 80 лет.

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