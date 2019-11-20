Пригожин пристыдил выступающих на Украине российских артистов
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал решение некоторых российских артистов выступать на Украине.
Он напомнил, что украинские артисты, выступая в России, зарабатывают деньги и не платят стране налоги — и это всех устраивает. «А наших артистов туда не пускают. При этом некоторые граждане России, выступающие там, могли хотя бы на майке написать имена запрещенных артистов. Поучитесь вы у Голливуда стоять друг за друга. У нас цех бандитский какой-то, а не человеческий», — негодует продюсер.
Ранее Иосиф Пригожин высказался об Ангелине Вовк, которая раскритиковала Софию Ротару за решение снова давать концерты в России.
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