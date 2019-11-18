Том Харди начал съемки в сиквеле «Венома»

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Актер Том Харди рассказал у себя в Instagram о первом дне на съемочной площадке фильма «Веном 2».

Он опубликовал совместное селфи со сценаристкой Келли Марсел, подписав его: «Мы, «Веном 2», первый день».

Однако позже Харди решил удалить пост.

Пока неизвестны детали сюжета нового «Венома». Предположительно, герой Тома Харди в картине будет противостоять серийному убийце Клетусу Кэссиди в исполнении Вуди Харрельсона, тело которого, как и в случае с персонажем Харди, захватит инопланетянин-симбиот.

Первая часть «Венома» Рубена Фляйшера вышла в российский прокат в октябре 2018 года.

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