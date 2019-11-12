Представитель госпитализированной вдовы Магомаева сообщил о ее состоянии

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Представитель оперной певицы, вдовы Муслима Магомаева Тамары Синявской рассказал о ее самочувствии в беседе с РИА «Новости».

По словам представителя, на здоровье 76-летней Синявской сказались погодные условия. «Но все в полном порядке. Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо», — сообщили у артистки.

Ранее в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации Синявской в отделение кардиохирургии .

Тамара Синявская выступала в спектаклях оперных театров Европы, США, Австралии и других стран. С 2005 года преподает в ГИТИСе с 2005 года, с 2008-го руководит кафедрой вокального искусства.

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