Представитель госпитализированной вдовы Магомаева сообщил о ее состоянии
Представитель оперной певицы, вдовы Муслима Магомаева Тамары Синявской рассказал о ее самочувствии в беседе с РИА «Новости».
По словам представителя, на здоровье 76-летней Синявской сказались погодные условия. «Но все в полном порядке. Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо», — сообщили у артистки.
Ранее в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации Синявской в отделение кардиохирургии .
Тамара Синявская выступала в спектаклях оперных театров Европы, США, Австралии и других стран. С 2005 года преподает в ГИТИСе с 2005 года, с 2008-го руководит кафедрой вокального искусства.
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