Памятник Кобзону открыли на Востряковском кладбище

В Москве на Востряковском кладбище прошла церемония открытия памятника певцу Иосифу Кобзону, передает РИА «Новости».

Церемонию на кладбище, где похоронен певец, провели депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Володин назвал кончину Кобзона невосполнимой потерей и добавил, что он остается с поклонниками «через свое творчество и через свои поступки».

30 августа 2018 года на 81-м году жизни скончался советский и российский эстрадный певец, народный артист Советского Союза и депутат российской Государственной Думы Иосиф Кобзон.