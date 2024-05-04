Трамп может потребовать от стран НАТО повышения военных расходов

В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО поднятия уровня расходов на оборону до 3% ВВП. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Со ссылкой на близкий к политику неназванный источник издание сообщает, что это требование будет обосновано растущими угрозами со стороны России и Китая.

«Трамп также считает, что правила бухгалтерского учета должны быть изменены таким образом, чтобы расходы на военную помощь Украине не учитывались при достижении целевого показателя [расходов на оборону]», — говорится в публикации. То есть помощь Киеву будет выведена за рамки подсчета средств, выделяемых для обороны Североатлантического альянса.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

11 апреля сообщалось, что в случае избрания Трамп намерен поделить страны НАТО на два сорта: государства, тратящие на оборону менее 2% от ВВП, не будут защищены 5-й статьей о гарантированной защите при нападении.

Ранее в США раскрыли «тайный план» Трампа по завершению конфликта на Украине.