Алжир запросил закрытое заседание Совбеза ООН по теме массовых захоронений в секторе Газа

На ближайший вторник, 7 мая, Алжир запросил проведение в Совете безопасности ООН закрытого заседания по теме обнаружения массовых захоронений в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, Алжир запросил закрытые консультации на эту тему», — пояснил источник агентства во всемирной организации.

22 апреля стало известно, что на территории медицинского комплекса Насер в Хан-Юнисе обнаружены тела не менее 180 человек. По сообщению катарского телеканала Al Jazeera, захоронение было сделано израильскими военными, которые покинули Хан-Юнис 7 апреля.

2 мая представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости проведения международного расследования в связи этими фактами. Он назвал «внушающими ужас» сообщения о недавнем обнаружении на территории палестинского анклава массовых захоронений. Российский дипломат подчеркнул, что необходимо добиться привлечения преступников к ответственности.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.