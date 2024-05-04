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Для ударов в тылу России Украина запрашивает у США разведывательные дроны

Politico: разведывательные дроны возглавили список запросов Украины к США

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Shutterstock

В списке помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона, к настоящему времени на первом месте находятся разведывательные дроны MQ-9 Reaper. Об этом сообщает Politico.

Причиной возросшего интереса к этой технике названо планирование Украиной летних операций, для чего ей надо искать возможности идентификации целей на территории России далеко за линией фронта.

При этом лица, знакомые с запросами Украины к США, пояснили изданию, что «желание приобрести дроны не ново, но запрос стал более важным для Киева, поскольку он ищет любое преимущество на поле боя, которое он может получить».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 мая сообщалось, что Украина вскоре получит испанские ракеты Patriot. Они уже доставлены в Польшу и вскоре окажутся в зоне конфликта.

В тот же день стало известно, что США дополнительно передадут Украине оружие против глушения GPS.

Ранее в США признали, что у ВСУ практически отсутствуют линии обороны в тылу.

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Операция на Украине
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