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Ирландские присяжные оправдали водителя, протаранившего ворота посольства России

Присяжные частично оправдали водителя за порчу ворот посольства РФ в Ирландии

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Wikimedia Commons

Суд в Ирландии после рассмотрения дела присяжными вынес оправдательный приговор водителю грузовика, который в 2022 году протаранил ворота посольства России в Дублине. Мужчину обвиняли в опасном вождении, сообщает телеканал RTE.

«Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства... был оправдан по итогам суда за опасное вождение», — говорится в публикации. При этом подчеркивается, что присяжные не смогли вынести вердикт по второму обвинению в преступном причинении ущерба. Дальнейшее рассмотрение дела продолжится 16 мая.

Оправданному водителю 51 год, его зовут Десмонд Уизли. Причиненный ущерб оценен в €13250.

Инцидент произошел 7 марта 2022 года. Пресс-секретарь посольства России в Ирландии Никита Исакин рассказывал, что около 13:30 у ворот посольства оказался большой грузовик, который отъехал назад и полностью снес ворота диппредставительства. За происходящим безучастно наблюдали сотрудники ирландской полиции. Водитель позже был задержан.

Ранее в Ирландии обнаружили древние руины, указывающие путь в загробный мир.

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