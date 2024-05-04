Украина вскоре получит испанские ракеты Patriot

Партия выделенных Испанией ракет противовоздушной обороны Patriot прибыла в Польшу и в скором времени окажется в распоряжении Украины. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание указывает, что, кроме того, Украина уже получила партию противотанковых ракет и крайне необходимых ей 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

«За последнюю неделю на склады НАТО в Европе прибыло множество самолетов, поездов и грузовиков с боеприпасами и системами вооружения для отправки через границу Украины», — говорится в публикации.

При этом NYT подчеркивает, что после принятия США решения о выделении $61 млрд на помощь Украине для обеспечения потребностей ее армии потребуется не один месяц, что ставит вопросы о возможности сдерживания наступления России.

«Аврил Д. Хейнс, директор национальной разведки США, заявила Конгрессу в четверг, что Россия потенциально может прорвать некоторые линии фронта на востоке Украины. Широко ожидаемое российское наступление в этом месяце или в следующем только усиливает ощущение серьезности», — говорится в публикации NYT.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

3 мая в Пентагоне заявили о наличии достаточного количества ракет ATACMS для нужд США и Украины. По словам помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша, с конвейеров американских оборонных предприятий сходит много ATACMS.

Ранее в Кремле сочли опасным заявление Кэмерона об ударах британским оружием по РФ.