Россиянам назвали самое безвредное для фигуры мороженое

Чтобы мороженое было по-настоящему вкусным, важно обращать внимание на несколько факторов. О них «Газете.Ru» рассказала преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева.

«Главное — состав. По техническому регламенту ТР ТС 033/2013, в процентном соотношении молока в качественном изделии должно быть не меньше 40%», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, классическое мороженое также исключает наличие в своем составе растительных жиров. Существуют более бюджетные аналоги — с заменителем молочного жира, но мороженым они могут называться только при условии не более 50% содержания этого ингредиента. В противном случае перед вами не мороженое, а замороженный десерт.

«Опасаться наличия стабилизаторов в мороженом не стоит: без них просто невозможно создать этот продукт. Они обеспечивают стабильность при хранении мороженого, повышают устойчивость к таянию и способность сохранять форму. При этом разрешены для производства сладкого продукта только несколько стабилизаторов, а именно Е401, Е 406, Е407, Е410, Е412, Е415, Е417, Е440, Е460, Е466, Е1404, Е1450, желатин, агароид и казеинат натрия», — рассказала она.

При этом важно помнить, что мороженое — продукт калорийный. Например, в пломбире содержится до 20% жира, в сливочном до 12%.

«Среди классического мороженого самый нежирный, а значит, более безопасный для фигуры, вариант — это сливочное мороженое (с жирностью до 7% и меньше). Безусловно, оптимальный вариант для тех, кто следит за весом, это щербет, сорбет и фруктовый лед. Обезжиренное мороженое также присутствует в ассортименте на полках магазина, но оно не дотягивает до вкусовых качеств более калорийных аналогов», — резюмировала Беляева.

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