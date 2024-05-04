Арестованный в США за отмывание $9 млрд россиянин заключил сделку о признании вины

Арестованный в США россиянин Александр Винник, которого обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он заключил сделку о признании вины», — сказал агентству адвокат Винника Аркадий Бух.

Защита Винника уверена, что наказание по приговору составит менее десяти лет заключения.

Александр Винник был экстрадирован из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. До того во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Российский федеральный суд приступил к рассмотрению его дела в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Винник может стать кандидатом на новый обмен заключенными между США и РФ.