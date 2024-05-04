Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СВО помогло минобороны Украины выявить коррупцию в армии

Bloomberg: спецоперация России вскрыла коррупционные риски в минобороны Украины

close
100%
Reuters

Специальная военная операция России вскрыла специфические коррупционные риски в министерстве обороны Украины. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на на замминистра обороны Украины Юрия Джигира.

Джигир уточнил, что по результатам анализа коррупционных рисков, в минобороны Украины был введен «двухэтапный механизм» закупок — минобороны, таким образом, выбирает политику закупок, осуществляет контроль и проверку качества. Но одновременно две государственные компании ведут проверку, снижая потенциальные риски.

«Министерство также работает с американскими коллегами в рамках усилий, чтобы унять тревогу по поводу того, как украинские вооруженные силы хранят и используют западные боеприпасы», — добавил Джигир.

До этого появилась информация о том, что Рустем Умеров может покинуть пост министра обороны Украины менее чем через год после назначения.

Ранее на Украине рассказали о возможной отставке Кулебы и Малюськи.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами