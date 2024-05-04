СВО помогло минобороны Украины выявить коррупцию в армии

Специальная военная операция России вскрыла специфические коррупционные риски в министерстве обороны Украины. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на на замминистра обороны Украины Юрия Джигира.

Джигир уточнил, что по результатам анализа коррупционных рисков, в минобороны Украины был введен «двухэтапный механизм» закупок — минобороны, таким образом, выбирает политику закупок, осуществляет контроль и проверку качества. Но одновременно две государственные компании ведут проверку, снижая потенциальные риски.

«Министерство также работает с американскими коллегами в рамках усилий, чтобы унять тревогу по поводу того, как украинские вооруженные силы хранят и используют западные боеприпасы», — добавил Джигир.

До этого появилась информация о том, что Рустем Умеров может покинуть пост министра обороны Украины менее чем через год после назначения.

Ранее на Украине рассказали о возможной отставке Кулебы и Малюськи.