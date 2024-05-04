В украинском Павлограде наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

По данным издания, перебои с электричеством отмечаются в некоторых районах города. В Днепропетровской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги.

До этого украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале сообщало о взрывах в Харькове на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Через несколько минут в городе произошел повторный взрыв. На момент взрывов воздушная тревога звучала в Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Украинский политолог Руслан Бортник говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли отразить российское наступление в Донбассе. По его словам, ВС РФ могут сформировать буферную зону в Харьковской области, в которую попадут Харьков и Сумы.

Также британский военный аналитик Александр Меркурис говорил, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.