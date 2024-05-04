Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После взрывов в украинском Павлограде есть перебои с электричеством

В Павлограде на Украине после взрывов наблюдаются перебои с электричеством

close
100%
РИА Новости

В украинском Павлограде наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

По данным издания, перебои с электричеством отмечаются в некоторых районах города. В Днепропетровской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги.

До этого украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале сообщало о взрывах в Харькове на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Через несколько минут в городе произошел повторный взрыв. На момент взрывов воздушная тревога звучала в Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Украинский политолог Руслан Бортник говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли отразить российское наступление в Донбассе. По его словам, ВС РФ могут сформировать буферную зону в Харьковской области, в которую попадут Харьков и Сумы.

Также британский военный аналитик Александр Меркурис говорил, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами