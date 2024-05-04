Названы опасные болезни, возникающие из-за проблем с зубами

Одна из самых частых категорий болезней, возникающих из-за проблем с зубами, — это, как ни странно, заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Магомед Дахкильгов, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», к.м.н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

«Дело в том, что вся полость рта пронизана огромным числом сосудов, и кровоснабжение в ней очень активное. С одной стороны, это нужно для того, чтобы зубы и мягкие ткани получали достаточно питания, но с другой — любая инфекция, любые бактерии из полости рта очень быстро разносятся с кровотоком по всему организму, проникая, в том числе, в сердце и сосуды», — объяснил он.

Вторая группа болезней также связана с разнесением бактерий через кровоток — это развитие патологий ЖКТ, так как бактерии из полости рта с кровью переносятся в кишечник.

«Впрочем, инфекции и бактерии — не единственная угроза для ЖКТ. Если у пациента нет зубов или зубы поражены кариесом, а десны воспалены, то ухудшается пережевывание пищи. В желудок попадает плохо сформированный пищевой комок, который трудно переварить. Из-за повышенной нагрузки желудок вырабатывает значительно больше соляной кислоты и ферментов, чтобы расщепить крупные, плохо смоченные слюной куски пищи. Повышенная выработка соляной кислоты может в итоге привести к развитию гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженной кишки», — добавил стоматолог.

Третья категория — это болезни ЛОР-органов.

«Корни верхних зубов прилегают или даже входят в гайморовы пазухи — большие полости слева и справа от носа. Если зуб не лечить, то инфекция и воспаление распространятся с корня на окружающие его ткани и могут поразить гайморовы пазухи. Врачи-отоларингологи выделяют такие заболевания как одонтогенные гаймориты и синуситы, воспаление слизистых оболочек гайморовых пазух», — сказал эксперт.

Но не только зубы могут доставить нам проблемы. Есть височно-нижнечелюстные суставы (ВНЧС), отвечающие за открывание и закрывание рта.

«Эти суставы, проще говоря, двигают нижнюю челюсть и позволяют нам разговаривать, есть, улыбаться и смеяться. Но если возникают дисфункции ВНЧС, которые пациент отказывается лечить (т.е. нарушения в работе и структуре сустава), то это может повлечь за собой развитие постоянных головных болей и мигреней. С этими проблемами пациенты обычно обращаются к терапевтам и неврологам, а они уже могут направить на прием к гнатологу — специалисту, который занимается диагностикой и лечением ВНЧС», — отметил специалист.

Однако нелеченые дисфункции ВНЧС могут отрицательно сказаться и на состоянии позвоночника, что приведет к болям в шее, нарушению осанки, ухудшению зрения и слуха. Вот почему так важно своевременно обращаться к гнатологу — например, при появлении щелчков, хруста, болей в челюстной суставе или трудностях с открыванием рта, резюмировал стоматолог.

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