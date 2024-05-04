В районе Сахалина произошли землетрясения

Два землетрясение зафиксированы возле Сахалина ночью и утром в субботу, 4 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

«Землетрясение магнитудой 3,2 произошло ночью 4 мая. Его эпицентр находился в Татарском проливе в 55 километрах западнее села Красногорск Томаринского района. Очаг залегал на глубине 7 километров. Данные об ощутимости специалистам не поступали», — сообщила Семенова.

Второе землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано в 07.05 по местному времени (в 23.05 по МСК). Известно, что эпицентр этой серии толчков располагался в Охотском море в 32 километрах восточнее села Вал в Ногликском районе.

Несмотря на повторение землетрясений, сигнала о приближении цунами не поступило. Сведений о разрушениях или пострадавших также нет.

До этого на Алеутских островах произошло сильное землетрясение магнитудой 5,6.

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