У Трампа есть план завершения конфликта на Украине, но он его никому не скажет

У экс-президента США Дональда Трампа есть подробный план мирного завершения украино-российского конфликта, но обнародовать его он пока не намерен. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

«План существует, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния», - пояснил изданию близкий к политику источник.

7 апреля The Washington Post раскрыла «тайный план» Трампа по завершению конфликта на Украине. Источники издания на условиях анонимности сообщили, что политик в частном порядке заявил о намерении побудить Украину пойти на территориальные уступки России. Крым, а также Донецкая и Луганская народные республики должны окончательно отойти к РФ. По данным издания, Трамп считает, что и Россия, и Украина «хотят сохранить лицо, но ищут выход из конфликта».

Ранее в США выступили против принятия Украины в НАТО.