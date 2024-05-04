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Аномальный снегопад пришел на южный Урал

Свердловскую область накрыл аномальный снегопад

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Depositphotos

Свердловскую область накрыл аномальный снегопад, ломающий линии электропередач (ЛЭП) и крушащий деревья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В данный момент проблемы с электроэнергией отмечаются в Ревдинском, Дегтярском и Нижнесергинском городских округах, без света сидят сотни жителей пригородов Екатеринбурга.

«Энергетики сейчас работают в режиме максимальной мобилизации, для восстановления энергоснабжения на места отправляются всë новые бригады рабочих и спецтехника. Кроме проблем со светом местные сообщают о сильных перебоях с сотовой связью на фоне непогоды», — сообщает канал.

Снегопад также нарушил транспортную доступность — снегом занесена трасса на Пермь, где застревают не только легковые, но также и грузовые автомобили и рейсовые автобусы. В частности, ГАИ закрыло участок трассы «Пермь-Екатеринбург» для грузовиков на отрезке с 162 по 352 км.

До этого синоптики назвали апрельский снег нормой для Кузбасса.

Ранее жителей Москвы предупредили, что в первые майские выходные будет комфортная погода, а вот ближе ко Дню Победы заметно похолодает из-за влияния циклона с Таймыра.

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