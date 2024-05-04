Соблюдавшим пост людям рекомендовали не налегать на яйца на Пасху

Соблюдавшим пост людям рекомендуется не налегать на яйца на разговение на Пасху — лучше всего съесть одно-два яйца. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Для тех, кто держал пост и ограничивал себя в животном белке, можно позволить в праздник не более одного-двух яиц. К привычному питанию после поста нужно возвращаться постепенно и начинать с небольших порций. Это касается и мяса. Иначе можно получить проблемы с ЖКТ», — пояснил Тяжельников.

Также врач рассказал о рисках, которые несет в себе традиционное пасхальное угощение — людям с проблемами с желчным пузырем, заболеваниями печени и аллергией на куриный белок лучше воздержаться от обильного приема пищи.

До этого собаководам рассказали, чем нельзя угощать питомца на Пасху.

В праздничный день лучше всего побаловать питомца птицей, мясом, субпродуктами или кормом, приобретенным в специализированном магазине.

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