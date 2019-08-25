Трамп поздравил Шона Коннери с днем рождения

Президент США Дональд Трамп поздравил известного голливудского актера Шона Коннери с днем рождения. Поздравительные слова он написал в своем твиттере.

Американский лидер в своем посте информирует, что именитому актеру в воскресенье, 25 августа исполнилось 89 лет.

Также Трамп к своем поздравительному посту прикрепил кадр из фильма, где он сыграл роль Джеймса Бонда.

Отмечается, что один из пользователей в соцсети в комментариях под постом выложил совместную фотографию главы США и Шона Коннери.

Ранее Трамп заявил о смерти актера Арнольда Шварценеггера.