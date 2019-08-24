Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису

Американский журнала Forbes разместил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис.

Согласно материалу, на первой строчке перечня находится Скарлетт Йоханссон, которая за год с июня прошлого года заработала $56 млн. Большую часть суммы она получила, исполнив роль Черной вдовы в фильмах по комиксам Marvel. Второю строчку заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная по роли в «Американской семейке», благодаря которой она заработала $44,1 млн. На третьем месте расположилась Риз Уизерспун, заработавшая $35 млн.

Ранее сообщалось,что Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером.