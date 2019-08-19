Валерия рассказала о решении войти в состав жюри «Голоса»

Российская певица Валерия прокомментировала вхождение в состав жюри шоу «Голос 60+». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, она в первый раз будет участвовать в таком проекте в России.

«Мне поступило предложение войти в жюри знакового музыкального проекта «Голос 60+» — это очень интересный опыт в компании приятных людей», — сказала Валерия.

Она добавила, что сразу дала согласие.

Ранее сообщалось, что были названы наставники нового сезона «Голоса».