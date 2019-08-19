Валерия рассказала о решении войти в состав жюри «Голоса»
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Российская певица Валерия прокомментировала вхождение в состав жюри шоу «Голос 60+». Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, она в первый раз будет участвовать в таком проекте в России.
«Мне поступило предложение войти в жюри знакового музыкального проекта «Голос 60+» — это очень интересный опыт в компании приятных людей», — сказала Валерия.
Она добавила, что сразу дала согласие.
Ранее сообщалось, что были названы наставники нового сезона «Голоса».