Улицы Тбилиси перекрыли из-за съемок «Форсажа»

В Тбилиси и Рустави будет ограничено движение на ряде улиц в связи со съемками эпизодов американского фильма «Форсаж-9». Об этом сообщает «Грузия Online».

Согласно информации грузинского МВД, движение будет ограничено с 18 по 27 августа.

Как отмечается, движение будет перекрыто на участке от улицы Ионы Вакели до переулка Важа Пшавела.

Уточняется, что движение для автотранспорта будет ограничено в круглосуточном режиме, в то время как для пешеходов движение на данном участке закроют в период с 21.00 до 07.00.

При этом для скорой помощи и пожарно-спасательных бригад движение будет разрешено.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз сыграет злодея в новой части спин-оффа «Форсажа».