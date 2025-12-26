Над Крымом и Черным морем сбили четыре украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Крымом и Черным морем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Там заявили, что БПЛА были сбиты в период с 17:00 до 20:00 мск. Как уточнили в ведомстве, три дрона ликвидировали над территорией Крыма и один — над акваторией Черного моря.

26 декабря в поселке Кировское в Крыму беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразил объект инфраструктуры. В результате атаки произошел пожар.

Накануне в Шебекинском округе Белгородской области из-за атаки украинского дрона пострадал боец подразделения «Орлан». Беспилотный летательный аппарат нанес удар по селу Новая Таволжанка. Пострадавшего мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и проникающим ранением грудной клетки.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.