Джефф Монсон назвал лучшего спортсмена 2025 года

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон назвал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года, передает РИА Новости.

«Спортсменом года, на мой взгляд, должен быть Александр Овечкин. Он установил рекорд по количеству голов за всю историю НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки. А теперь он забил уже более 900 шайб», — сказал Монсон.

24 декабря Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов подряд в НХЛ. В ночь с 23 на 24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:7. Овечкин не совершил результативных действий. Таким образом, он не забил уже в девятом матче подряд.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин с семьей сфотографировался на фоне новогодней елки.