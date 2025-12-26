В МИД России обратились к россиянам, которые собираются за границу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала граждан России, которые на новогодние праздники собираются отдохнуть за границей, приобрести страховку. Соответствующее заявление она сделала в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Очень прошу вас, сейчас будут новогодние праздники, кто-то куда-то поедет, покупайте, приобретайте страховки», — сказала дипломат.

По ее словам, есть вещи, на которых можно экономить, а есть те, на которых ни в коем случае нельзя экономить.

Захарова привела в пример случай, который произошел в 2024 году с россиянином в Таиланде. Молодой человек разбился на мопеде, в результате чего он получил серьезные травмы. Местные врачи не давали шансов на его выздоровление.

«Общественники начали публиковать, писать в посольство, в Центральный аппарат. Мы подключились все, моментально был организован консилиум, подключились наши врачи онлайн, очень эффективная работа была сделана», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что дипмиссия «подключилась с точки зрения финансовой».

До этого сообщалось, что к середине декабря россияне запланировали на 10% больше путешествий на новогодние праздники, чем к аналогичному периоду в прошлом году.

