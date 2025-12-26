Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В МИД России обратились к россиянам, которые собираются за границу

Захарова призвала россиян, которые собираются за границу, купить страховку
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала граждан России, которые на новогодние праздники собираются отдохнуть за границей, приобрести страховку. Соответствующее заявление она сделала в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Очень прошу вас, сейчас будут новогодние праздники, кто-то куда-то поедет, покупайте, приобретайте страховки», — сказала дипломат.

По ее словам, есть вещи, на которых можно экономить, а есть те, на которых ни в коем случае нельзя экономить.

Захарова привела в пример случай, который произошел в 2024 году с россиянином в Таиланде. Молодой человек разбился на мопеде, в результате чего он получил серьезные травмы. Местные врачи не давали шансов на его выздоровление.

«Общественники начали публиковать, писать в посольство, в Центральный аппарат. Мы подключились все, моментально был организован консилиум, подключились наши врачи онлайн, очень эффективная работа была сделана», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что дипмиссия «подключилась с точки зрения финансовой».

До этого сообщалось, что к середине декабря россияне запланировали на 10% больше путешествий на новогодние праздники, чем к аналогичному периоду в прошлом году.

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511843_rnd_4",
    "video_id": "record::71070ac0-e044-45eb-ba96-7901b91dfdbf"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+