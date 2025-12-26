Размер шрифта
Новости политики

Зеленский заявил, что США предложили договоренности по урегулированию на 15 лет

Зеленский: США готовы заключить соглашение по урегулированию на 15 лет
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США готовы дать Киеву гарантии безопасности сроком на 15 лет. Об этом сообщил Axios.

«США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено», — приводит портал слова Зеленского.

Зеленский выразил надежду, что соглашение удастся заключить на более продолжительный срок. Он планирует обсудить этот вопрос с американским президентом Дональдом Трампом.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США анонсировали онлайн-встречу Трампа и Зеленского по Украине.

