Зеленский заявил, что США предложили договоренности по урегулированию на 15 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США готовы дать Киеву гарантии безопасности сроком на 15 лет. Об этом сообщил Axios.
«США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено», — приводит портал слова Зеленского.
Зеленский выразил надежду, что соглашение удастся заключить на более продолжительный срок. Он планирует обсудить этот вопрос с американским президентом Дональдом Трампом.
24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в США анонсировали онлайн-встречу Трампа и Зеленского по Украине.