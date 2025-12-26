Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

«Кошелек Зеленского» заявил, что не общается с президентом Украины

Сбежавший с Украины Миндич заявил, что сейчас не общается с Зеленским
Владимир Зеленский и Тимур Миндич
Reuters/Еврейская община города Днепр

Сбежавший с Украины бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента страны Владимира Зеленского, заявил, что сейчас не общается с главой государства. Соответствующее заявление он сделал в интервью с журналистом издания «Украинская правда» Михаилом Ткачем, которое было опубликовано в YouTube-канале этого СМИ.

Предприниматель, отвечая на вопрос о том, когда он в последний раз общался с Зеленским, сказал: «давно».

«Я с ним, к сожалению, очень редко общаюсь, сейчас вообще не общаюсь», — утверждает Миндич.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

Ранее экс-депутат Рады рассказал о «плане Ермака» помочь Миндичу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511939_rnd_5",
    "video_id": "record::8760fc86-3dd2-4183-89f9-748d6d845e5f"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+