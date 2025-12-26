«Кошелек Зеленского» заявил, что не общается с президентом Украины

Сбежавший с Украины Миндич заявил, что сейчас не общается с Зеленским

Сбежавший с Украины бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента страны Владимира Зеленского, заявил, что сейчас не общается с главой государства. Соответствующее заявление он сделал в интервью с журналистом издания «Украинская правда» Михаилом Ткачем, которое было опубликовано в YouTube-канале этого СМИ.

Предприниматель, отвечая на вопрос о том, когда он в последний раз общался с Зеленским, сказал: «давно».

«Я с ним, к сожалению, очень редко общаюсь, сейчас вообще не общаюсь», — утверждает Миндич.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

