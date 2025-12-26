В России могут создать исламский банк, этот вопрос обсуждается. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на круглом столе, посвященном открытию представительского центра по развитию исламских финансов Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов AAOIFI в Казани, сообщает ТАСС.

«Активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк. Работаем с представителями бизнеса, в том числе, которые представляют исламское население нашей страны», — сказал депутат.

По его словам, российская сторона и арабские страны ведут переговоры с тем, чтобы создать такой банк.

Также парламентарий отметил, что рассчитывает на завершение этой работы в следующем году.

15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что был одним из инициаторов развития исламского банкинга в РФ. По его мнению, из-за наличия спроса с течением времени практика исламского банкинга получит повсеместную поддержку в России.

Эксперимент по исламскому банкингу стартовал в России 1 сентября 2023 года. Изначально он был рассчитан на два года. В июле текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на три года — до 1 сентября 2028 года — данного эксперимента.

Исламский банкинг подразумевает соблюдение принципов шариата при предоставлении финансовых услуг. В частности, он запрещает брать установленный процент или вознаграждение за предоставление займа.

