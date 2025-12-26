Экс-тренер «Спартака» считает, что команда может победить в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что команда не потеряла шансы на чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Может ли «Спартак» ещё стать чемпионом? В футболе всё возможно, но 11 очков — это большой отрыв для 12 туров, а «Краснодар» показывает хорошую игру. Вряд ли «Спартаку» удастся стать чемпионом, но чудеса в футболе бывают», — сказал Чернышов.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее легенда «Спартака» назвал главные разочарования в российском футболе.