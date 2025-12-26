В РФС рассказали, сможет ли клуб РПЛ избежать банкротства

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что «Ростов» избежит банкротства, передает «Матч ТВ».

«Если отвечать на вопрос о «Ростове», уверен, что он не повторит путь «Химок». «Химки» были клубом частного инвестора, за «Ростовом» стоит область. верен, что проблемы временные и они будут решены», — сказал Дюков.

В последнем матче 2025 года «Ростов» дома обыграл «Рубин» из Казани. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

В турнирной таблице национального первенства перед зимней паузой ростовская команда расположилась на 11-ом месте, набрав 21 очко.

Ранее в «Ростове» озвучили точную сумму долга.