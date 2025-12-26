Размер шрифта
Двое человек пропали в Ла-Манше во время рождественского заплыва

Участники рождественского заплыва ушли под воду в проливе Ла-Манш
Donald Olham/SWNS

Пловцы пропали без вести в проливе Ла-Манш во время рождественского купания. Об этом сообщает The Guardian.

Утром 25 декабря в Бадли-Салтертоне состоялся ежегодный рождественский заплыв. Многие из участников были одеты как Санта-Клаус. Но в этом году в море у берегов Девона из-за сильного ветра были высокие волны, а температура воды опустилась до 11°C.

В 10:25 появилось сообщение о нескольких пловцах, ушедших под воду с волнами, достигающими 1,8 м. К месту происшествия были отправлены вертолеты береговой охраны, а также шлюпки Королевского национального общества спасания на водах из Эксмута, Тейнмута и Торбея.

Спасатели работали весь день. Нескольких купальщиков вытащили, двоих осмотрели медики, одного увезли в больницу. Но двое мужчин, в возрасте 40 и 60 лет, пропали без вести.

Поиски вдоль берега и в море были прекращены в 17:00. Полиция продолжает проверку по факту инцидента на суше. Детектив Хейли Костар назвала трагедию «поистине ужасной», выразив соболезнования семьям пострадавших.

Ранее в Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца.

