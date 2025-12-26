Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Пропавшая пять назад лет кошка вернулась домой под Рождество

Кошка воссоединилась с хозяйкой под Рождество спустя пять лет после исчезновения
Jilly Fretwell/SWNS

Пропавшая пять лет назад кошка воссоединилась с семьей под Рождество. Об этом сообщает The Telegraph.

В августе 2020 года черная кошка по кличке Бинди исчезла из дома в Хадденхеме, оставив свою хозяйку Джилли Фретвелл в отчаянии.

«Обычно она выходила на пару часов, а потом сразу возвращалась, поэтому было очень странно, что ее не было больше суток», — говорит британка.

Она потратила несколько месяцев на поиски кошки и уже потеряла надежду когда-либо снова увидеть свою любимицу, но в прошлый четверг, 18 декабря, ей неожиданно позвонили из ветеринарной клиники, чтобы сообщить хорошую новость — Бинди нашлась.

«Мы так рады, что чипировали ее. Я никогда не слышала, чтобы чья-то кошка пропала на такое долгое время и была найдена совершенно здоровой. Это похоже на настоящее рождественское чудо», — считает Джилли.

Она призвала владельцев животных чипировать своих питомцев, чтобы иметь больше шансов на их возвращение в случае пропажи.

Ранее хозяева нашли пропавшую 3 года назад собаку за 3200 км от дома, привязанной к столбу. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511645_rnd_5",
    "video_id": "record::eac374ab-018f-4fdc-a750-cabef57b4aae"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+