Пропавшая пять назад лет кошка вернулась домой под Рождество

Кошка воссоединилась с хозяйкой под Рождество спустя пять лет после исчезновения

Пропавшая пять лет назад кошка воссоединилась с семьей под Рождество. Об этом сообщает The Telegraph.

В августе 2020 года черная кошка по кличке Бинди исчезла из дома в Хадденхеме, оставив свою хозяйку Джилли Фретвелл в отчаянии.

«Обычно она выходила на пару часов, а потом сразу возвращалась, поэтому было очень странно, что ее не было больше суток», — говорит британка.

Она потратила несколько месяцев на поиски кошки и уже потеряла надежду когда-либо снова увидеть свою любимицу, но в прошлый четверг, 18 декабря, ей неожиданно позвонили из ветеринарной клиники, чтобы сообщить хорошую новость — Бинди нашлась.

«Мы так рады, что чипировали ее. Я никогда не слышала, чтобы чья-то кошка пропала на такое долгое время и была найдена совершенно здоровой. Это похоже на настоящее рождественское чудо», — считает Джилли.

Она призвала владельцев животных чипировать своих питомцев, чтобы иметь больше шансов на их возвращение в случае пропажи.

Ранее хозяева нашли пропавшую 3 года назад собаку за 3200 км от дома, привязанной к столбу.