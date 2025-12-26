Фанаты «Очень странных дел» в России пожаловались на обман теневого проката

В Москве и Петербурге покупатели билетов на «Очень странные дела» пожаловались на мошенничество

Фанаты сериала Netflix «Очень странные дела» пожаловались на обман теневого проката. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Покупатели билетов на закрытый показ новых серий в кинотеатрах Москвы и Петербурга подозревают, что подверглись мошенничеству.

Они приобрели билеты за 500 рублей в Telegram-канале, который приглашает на совместный «приватный» просмотр новых эпизодов шоу в кинотеатрах.

Уточняется, что даты показа в постах совпадают с официальными датами выхода новых серий, опубликованы документы аренды кинозала в Ясенево и съемка с кинолюбителями, которые уже посетили предыдущий сеанс «Очень странных дел».

При этом деньги зрители должны были перевести предоплатой, а билеты и информацию организаторы обязались прислать позже. Сеанс должен пройти 27 декабря, но администраторы группы просто перестали отвечать на сообщения.

27 ноября сообщалось, что на стриминговом сервисе Netflix произошел сбой во время премьеры пятого сезона «Очень странных дел».

Летом в Петербурге зрителям показали «Лило и Стич» 2002 года вместо нового фильма.