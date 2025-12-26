Размер шрифта
В ВСУ рассказали, почему был брошен без боя командный пункт в Гуляйполе

В ВСУ заявили, что командный пункт в Гуляйполе бросили без боя из-за паники
Украинские военные у линии фронта в Донецкой области
Sofiia Gatilova/Reuters

Командный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области покинули без боя из-за паники личного состава и небрежных действий командиров. Об этом заявил украинскому изданию «Общественное» командир 1-го отдельного штурмового полка украинских войск Дмитрий Филатов.

При этом, по его словам, бойцов ВСУ якобы было достаточно, «чтобы отбить атаку», а средства и носители информации не были уничтожены.

«Досадный случай, скажем так. Досадный с точки зрения организованности охраны командного пункта, досадный с точки зрения действий личного состава», — отметил Филатов.

26 декабря военный блогер Юрий Подоляка заявил, что захват российскими силами штаба ВСУ в Гуляйполе Запорожской области говорит о неразберихе и панике в рядах противника. Он отметил: ВС РФ продвинулись дальше занятого штаба. Это, по его мнению, косвенно подтверждается и тем, что видео из него было снято в будничной обстановке.

До этого сообщалось, что ВСУ начали служебную проверку после сообщений об утрате командного пункта в Гуляйполе. Поводом стали видеозаписи с оставленными ноутбуками, телефонами и картами. В украинской армии заявляют, что по итогам проверки может быть открыто уголовное производство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Балицкий рассказал, почему ВС РФ важно взять Гуляйполе.

