Военный ВСУ пять месяцев дожидался ротации, пока не сдался в плен ВС России

РИА Новости: военный ВСУ сдался в плен после пяти месяцев ожидания ротации
Maksym Kishka/Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тытаря рассказал, что пять месяцев провел на позициях до сдачи в плен, хотя командование обещало сменить его через месяц, передает РИА Новости.

«Пять месяцев. Мне вообще сказали, что месяц пройдет, тебя выведут на десять дней», — уточнил Тытаря.

По словам военного, после выхода с позиций он с сослуживцами планировал дезертировать, но после штурма украинских позиций военными ВС России сдался в плен.

Накануне пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк заявил, что командование заставляло его 1,5 месяца лежать в окопе под Димитровом в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам военнопленного, его задачей было слушать, не проезжает ли кто по расположенному рядом мосту. Для напарника был выделен соседний окоп. Еду им доставляли с помощью дронов «Баба-Яга».

Луцюк решил сдаться в плен после очередного обстрела, насчитав более 30 разрывов снарядов. Российские военные накормили его, обогрели, а также дали лекарство.

Ранее пленный рассказал, как командование ВСУ гнало солдат на штурм, угрожая дроном.

