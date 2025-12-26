Решение по апелляции армянского архиепископа Хачатряна огласят 5 января

Суд в Армении огласит решение по жалобе на арест архиепископа Хачатряна 5 января

Апелляционный суд Армении объявит свое решение по апелляционной жалобе на арест архиепископа Аршака Хачатряна, руководителя канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина, 5 января. Об этом сообщил адвокат Арсен Бабаян в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

«Днем обнародования решения по моей апелляционной жалобе против решения о заключении под стражу архиепископа Аршака назначено 5 января 2026 года. Жалобу рассмотрит председатель уголовного апелляционного суда Ваче Маргарян», — написал адвокат.

Бабаян выразил пессимизм относительно исхода дела и предположил, что жалоба будет отклонена, а архиепископ останется под арестом.

«Жалоба будет отклонена даже с учетом того, что в постановлении прокурора о возбуждении уголовного преследования отрицается наличие состава преступления», — подчеркнул юрист.

5 декабря суд в Ереване постановил арестовать архиепископа Аршака Хачатряна на два месяца. Архиепископ Хачатрян стал четвертым высокопоставленным представителем Армянской апостольской церкви, заключенным под стражу.

Ранее в Армении продлили арест архиепископу Баграту.