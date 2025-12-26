Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Решение по апелляции армянского архиепископа Хачатряна огласят 5 января

Суд в Армении огласит решение по жалобе на арест архиепископа Хачатряна 5 января
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Апелляционный суд Армении объявит свое решение по апелляционной жалобе на арест архиепископа Аршака Хачатряна, руководителя канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина, 5 января. Об этом сообщил адвокат Арсен Бабаян в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

«Днем обнародования решения по моей апелляционной жалобе против решения о заключении под стражу архиепископа Аршака назначено 5 января 2026 года. Жалобу рассмотрит председатель уголовного апелляционного суда Ваче Маргарян», — написал адвокат.

Бабаян выразил пессимизм относительно исхода дела и предположил, что жалоба будет отклонена, а архиепископ останется под арестом.

«Жалоба будет отклонена даже с учетом того, что в постановлении прокурора о возбуждении уголовного преследования отрицается наличие состава преступления», — подчеркнул юрист.

5 декабря суд в Ереване постановил арестовать архиепископа Аршака Хачатряна на два месяца. Архиепископ Хачатрян стал четвертым высокопоставленным представителем Армянской апостольской церкви, заключенным под стражу.

Ранее в Армении продлили арест архиепископу Баграту.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511981_rnd_1",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+