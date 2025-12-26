В Белоруссии определили районы патрулирования «Орешника»

В Белоруссии определили районы боевого патрулирования ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.

«Ракетный комплекс «Орешник» находится на территории Беларуси. Определены районы боевого патрулирования», — сказал глава генштаба.

24 декабря министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту республики Александру Лукашенко о размещении «Орешника» и его постановке на боевое дежурство. Кроме того, одной из тем встречи было развитие военного и военно-технического сотрудничества с Россией.

В комментарии для «Газеты.Ru» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия поставила «Орешник» Белоруссии не для ударов по Украине. По его словам, «это Европа готовится к войне с Россией».

Ранее министр обороны Белоруссии объяснил, зачем республике нужен «Орешник».