В Белгородской области две женщины получили ранения из-за атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области две женщины пострадали из-за атаки ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Белгородской области четыре муниципалитета подверглись атакам украинских войск, пострадали две мирные жительницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском округе в селе Зимовное одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась», — написал он.

Вторую пострадавшую, уточнил Гладков, с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования.

По словам губернатора, в результате детонации неустановленного боеприпаса в четырех частных домах повреждено остекление и перебита газовая труба.

Кроме того, ВСУ атаковали дроном село Замостье Грайворонского округа, где пострадал гараж на территории домовладения, а в населенном пункте Мощеное БПЛА уничтожил автомобиль.

В селе Солоти Валуйского округа беспилотник повредил транспортное средство, а в районе поселка Пятницкое Волоконовского округа вследствие детонации FPV-дронов повреждены две грузовых машины.

Накануне Гладков рассказал, что украинские войска атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. В Шебекинском округе дрон ударил по ГАЗели. Ранения получил водитель. Пострадавшего мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. У него зафиксировали осколочные ранения.

Также 25 декабря боец подразделения «Орлан» пострадал во время атаки украинского БПЛА на Шебекинский округ. При отражении атаки FPV-дрона в селе Новая Таволжанка мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения спины и проникающее ранение грудной клетки, уточнил Гладков.

Ранее губернатор рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области.

