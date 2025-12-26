В Петербурге вынесли приговор по делу о крупном хищении субсидий Минпромторга

В Петербурге огласили приговор по делу о хищении 97,5 млн рублей Минпромторга

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о хищении почти 100 миллионов рублей, выделенных Минпромторгом России в качестве субсидий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд назначил наказание: Мельникову — 3,5 года в ИК общего режима со штрафом в доход государства в размере 900 тыс. рублей. <...> Казаку - 2 года в ИК общего режима», — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, обоим подсудимым наложен запрет на осуществление деятельности, связанной с получением и использованием бюджетных средств в любых юридических лицах, в течение двух лет.

Мельников и Казак были взяты под стражу непосредственно в зале суда. Они отрицают свою вину.

Следствие установило, что в период с октября 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемые совершили хищение денежных средств, предоставленных Минпромторгом в рамках компенсации расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в приоритетных областях гражданской промышленности. Эти средства, в частности, предназначались для организации серийного производства теплопроводных паст на основе металлического порошка и керамики. Для реализации преступного плана Мельников и Казак дали указание подчиненным, не знавшим об их намерениях, подготовить и предоставить в Минпромторг заведомо сфальсифицированные документы для участия НИТИ «Авангард» в конкурсной процедуре.

