Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Петербурге вынесли приговор по делу о крупном хищении субсидий Минпромторга

В Петербурге огласили приговор по делу о хищении 97,5 млн рублей Минпромторга
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о хищении почти 100 миллионов рублей, выделенных Минпромторгом России в качестве субсидий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд назначил наказание: Мельникову — 3,5 года в ИК общего режима со штрафом в доход государства в размере 900 тыс. рублей. <...> Казаку - 2 года в ИК общего режима», — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, обоим подсудимым наложен запрет на осуществление деятельности, связанной с получением и использованием бюджетных средств в любых юридических лицах, в течение двух лет.

Мельников и Казак были взяты под стражу непосредственно в зале суда. Они отрицают свою вину.

Следствие установило, что в период с октября 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемые совершили хищение денежных средств, предоставленных Минпромторгом в рамках компенсации расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в приоритетных областях гражданской промышленности. Эти средства, в частности, предназначались для организации серийного производства теплопроводных паст на основе металлического порошка и керамики. Для реализации преступного плана Мельников и Казак дали указание подчиненным, не знавшим об их намерениях, подготовить и предоставить в Минпромторг заведомо сфальсифицированные документы для участия НИТИ «Авангард» в конкурсной процедуре.

Ранее двух бизнесвумен из Сибири признали виновными в хищении полмиллиарда рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511855_rnd_5",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+