Новости. Общество

В России выдали предписание о приостановке продажи напитка Aloe Vera

РПН предписал приостановить продажи потенциально опасного напитка Aloe Vera
Telegram-канал Mash

Роспотребнадзор инициировал приостановление продажи партии напитка Aloe Vera, представляющего потенциальную опасность. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзор направил в адрес ООО «Оператор‑ЦРПТ» требование о приостановлении возможности реализации 138 тысяч единиц продукции в розничных магазинах до дополнительного уведомления. В настоящее время блокировка на кассах установлена», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В пятницу, 26 декабря, в одном из супермаркетов в Новой Москве обнаружили партию напитка «Алоэ вера», содержащую неизвестное химическое вещество в составе четырех бутылок напитка Aloe Vera. Впоследствии пресс-служба торговой сети проинформировала общественность о решении изъять данный напиток из продажи и инициировать проведение экстренной проверки качества. Управление Роспотребнадзора по городу Москве приступило к эпидемиологическому расследованию инцидента.

Ранее три человека отравились карбонарой из доставки в Подмосковье.

