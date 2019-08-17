Басков поделился видео с Зеленским

Российский певец Николай Басков поделился архивным видеороликом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео артист выложил в своем инстаграме.

На видеозаписи Басков выступает на одной сцене с лидером Украины и украинской певицей Таисей Повалий.

Артист признался, что никогда не забудет о сотрудничестве с Зеленским в проектах «Квартал 95». «Золотой голос России».

«Мы еще не раз споем на бис», — прокомментировал ролик Басков.

Ранее сообщалось, что Басков комментирует свержение Кудрявцевой австрийского правительства.