Басков поделился видео с Зеленским
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Российский певец Николай Басков поделился архивным видеороликом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео артист выложил в своем инстаграме.
На видеозаписи Басков выступает на одной сцене с лидером Украины и украинской певицей Таисей Повалий.
Артист признался, что никогда не забудет о сотрудничестве с Зеленским в проектах «Квартал 95». «Золотой голос России».
«Мы еще не раз споем на бис», — прокомментировал ролик Басков.
Ранее сообщалось, что Басков комментирует свержение Кудрявцевой австрийского правительства.