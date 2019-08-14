Французская актриса Изабель Юппер хочет сыграть в российском кино

Французская актриса Изабель Юппер призналась, что хочет сняться в картине российского режиссера. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы с огромным удовольствием снялась в картине русского режиссера, — заявила Юппер.

При этом она отметила, что глубоко уважает российский кинематограф.

Актриса рассказала, что с детства знакома с фильмом «Летят журавли» и картинами Тарковского. Несмотря на свою любовь к российской классике, она уверена, что и современное кино заслуживает внимание. Так, артистка высоко оценила работы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова.

Картину Кирилла Серебренникова «Лето» Юппер назвала крайне интересной.

«Да, я очень люблю и уважаю российский кинематограф», — резюмировала французская актриса.

Ранее сообщалось, что Юппер отказалась отвечать на философские вопросы с утра.