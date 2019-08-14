Депутат пообещал отправить книги о блокаде Ленинграда Бузовой

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев (ЛДПР) пообещал оправить книги о блокадном Ленинграде российской певице Ольге Бузовой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что шутки о блокаде Ленинграда являются недопустимыми.

По мнению Свищева, Бузова на ролике, где она облизывает тарелку, выглядит нелепо и глупо.

Депутат также добавил, что певица должна подавать пример, поскольку за ее жизнью следят миллионы молодых ребят.

В качестве причины такой шутки Бузовой Свищев назвал недостаток знаний.

Ранее сообщалось, что Бузову раскритиковали за слова о блокаде.