Александр Петров обзавелся новой подругой

Актер Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум спустя почти четыре года отношений. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Отмечается, что пара состояла в отношениях с 2015 года с начала съемок в картине «Притяжение». Спустя два года союза они даже объявляли о помолвке.

Однако не так давно Петров и Старшенбаум расстались, и причиной тому стала 24-летняя актриса Стася Милославская.

Уточняется, что актеры познакомились на съемках фильма «Стрельцов».

Кроме того, во время знакомства Петров и Милославская были несвободны, однако романтические чувства свели их вместе.

Ранее сообщалось, что Александр Петров надеется заполучить «Оскар».